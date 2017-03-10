Пятница, 10 Марта 2017 12:10

АрмИнфо. Для Армении, находящейся в одной из критических точек схождения интересов России, с одной стороны, и США, Великобритании, Израиля и Турции, с другой, в стремительно изменяющейся военно- политической, экономической и гуманитарной обстановке, актуальнейшей задачей является решение проблемы эффективного ориентирования. Подобное мнение выразил АрмИнфо экс-глава МИД НКР, независимый аналитик Арман Меликян.

"И без понимания того, какие именно стратегические задачи решают мировые центры силы, каковы конкретные интересы отдельных влиятельных участников глобального геополитического процесса, армянские власти и общество окажутся не в состоянии адекватно реагировать на актуальные внешние угрозы. Меж тем, принятая в постсоветских, да и в большинстве других стран, шкала определения внутренних и внешних угроз объективной оценки ситуации не обеспечивает", - заметил он.

Аналитик объясняет это базированием данной шкалы на преимущественно количественных показателях факторов, содержащих те или иные риски для пребывающего в состоянии воображаемой статики государства. Игнорированием реальных тенденций и видения долгосрочных целей и результатов, протекающих в данный момент и составляющих неразрывное единое целое глобальных геополитических процессов. Иными словами игнорирования реальных долгосрочных интересов и сопряженных с ними целей мировых центров силы, инициирующих и направляющих ход этих геополитических процессов.

При этом, Меликян усматривает крайне усугубляющее положение Армении обстоятельство. Так, руководство страны не имеет в своем распоряжении дееспособных профильных институциональных ресурсов, для организации эффективной работы по сбору и анализу информации, необходимой для принятия политических и иных решений стратегического и оперативно-тактического характера.

Данное обстоятельство аналитик объясняет недееспособностью всех государственных институтов Армении, либо преимущественному обслуживанию политических интересов внешних кураторов, под чьим контролем они находятся.

"Подобная степень зависимости полностью исключает возможность инициирования действующей властью каких-либо действий для получения возможностей формирования собственного альтернативного взгляда на суть действий внешних сил как в нашем, так и сопредельном регионах", - подытожил аналитик.