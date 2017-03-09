Четверг, 9 Марта 2017 19:49

АрмИнфо.Министр обороны Армении Виген Саркисян провел встречу с министром иностранных дел Греции Никосом Коциасом, сообщает пресс- служба оборонного ведомства РА.

Стороны обсудили вопросы, касательно региональной безопасности, двусторонних отношений, а также широкий спектр вопросов развития сотрудничества. Отметив важность существующего высокого уровня политических отношений двух стран, Виген Саркисян подчеркнул сотрудничество в сфере обороны, где сформированы хорошие традиции и эффективные механизмы взаимодействия. Глава минобороны РА проинформировал об итогах прошлогодней встречи с греческим коллегой и ходе их выполнения.

В свою очередь, Коциас подтвердил готовность греческой стороны в реализации различных программ в оборонной сфере.

Состоялся обмен мнениями относительно военно-политических развитий в регионе, путей нейтрализации существующих угроз. Министры договорились продолжить совместные усилия на международных площадках на благо развития двух стран.