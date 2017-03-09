Четверг, 9 Марта 2017 19:10

АрмИнфо. Находящийся с официальным визитом во Франции президент Армении Серж Саргсян посетил Лион, где встретился с мэром города Жераром Коломбом.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы армянского государства, перед встречей Саргсян посетил городскую площадь <Белькур> и возложил

цветы к мемориалу жертв Геноцида армян.

В ходе встречи с Коломбом, Саргсян выразил убеждение, что, считаясь одним из лучших городов Франции, Лион из года в год развивается, что является, безусловно, и личным достижением мэра, так как он существенную часть собственной жизни посветил этому городу. Президент Армении сообщил, что информирован о том, с какой заботой мэр относится к проблемам армян живущих в Лионе и выразил благодарность за это. Он также заверил, что усилия Колобма по укреплению дружественных отношений между двумя народами и принципиальная позиция в вопросе Геноцида армян не остаются незамеченными.

Собеседники обсудили вопросы децентрализованного сотрудничества, а также взаимодействия в научно-образовательной, экономической и ряде других направлений.

Президент Армении также оставил запись в книге почетных гостей мэрии Лиона. Саргсян наградил мэра Лиона Почетной медалью за вклад в развитие и укрепление армяно-французских дружественных отношений.