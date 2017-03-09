Четверг, 9 Марта 2017 18:48

АрмИнфо. Банк Анелик с 8 марта по 7 апреля проводит акцию для клиентов-женщин - 50%-ая скидка тарифов предоставляемых услуг. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, в рамках акции клиенты-женщины смогут по скидке осуществлять перечисления в системе SWIFT, арендовать сейфовые ячейки, открывать счета, стать держателями карт MasterCard и Cirrus/Maestro, а также бесплатно проводить операции в системе Банк-Клиент.

Согласно источнику, наряду с этим 50%-ая скидка предоставляется и тем клиентам Банка, которые будут осуществлять безналичные платежи картой по дисконтным купонам на сайте www.biglemon.am.

"Банк Анелик с радостью регулярно преподносит своим клиентам приятные сюрпризы, что еще более укрепляет обоюдную связь банка с клиентурой. Этой акцией Банк дарит своим клиентам высокое настроение весеннего праздника", - заметила рукоовдитель по связям с общественностью и маркетинга Банка Анелик Нуне Мелкумян.

Банк Анелик информирует, что указанная акция не распространяется на женщин- индивидуальных предпринимателей.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на официальном сайте

- www.anelik.am или в справочной службе банка - (010) 59-33-33.

Напомним, что Банк Анелик функционирует на рынке с октября 1996 года. После осуществленной в ноябре 2016 года допэмиссии, состав акционеров Банка изменился - вхождение кипрской компании FISTOCO LTD с долей участия в 59,68% снизило долю прежнего акционера в лице ливанского Банка CreditBank S.A.L с 100% до 40,32%. Непрямыми мажоритарными акционерами выступают физлица: Tarek J. Khalefe (CreditBank S.A.L) и Вартан Диланян (FISTOCO LTD).