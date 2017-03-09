Четверг, 9 Марта 2017 18:43

АрмИнфо. Приобретение осенью прошлого года одним из крупнейших банков Армении - Ардшинбанком другого крупного игрока рынка - <Арэксимбанка - группа ГПБ> стало знаковой транзакцией как для банковского сектора, так и для всей экономики Армении в целом. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил финансовый директор Ардшинбанка, экс-министр финансов Армении Давид Саргсян.

Знаковость этого приобретения, по мнению эксперта, заключается в том, что чисто армянский банк приобрел дочернюю структуру крупного международного институционального игрока - российского Газпромбанка, активы которого существенно превышают объем ВВП Армении. Обосновывая свою точку зрения Саргсян привел пример из международной практики: <Если вы посмотрите, например, на историю Ливана - ближневосточной страны, фактически являющейся финансовым центром региона, то заметите, что два крупнейших местных банка, такие как Банк Ауди и Библос Банк, поднялись до международного уровня и сами стали международными структурами благодаря тому, что в свое время приобретали национальные дочерние банки таких мировых гигантов как ABN AMRO, Citibank и т.п., покинувших по разным причинам, в том числе из-за своей недостаточной эффективности, ливанский рынок. Ливанские банки именно на этом начали выстраивать свою репутацию>.

С другой стороны, отметил эксперт, Ардшинбанк за счет покупки <Арэксимбанка - группа ГПБ> существенно расширил точки своего присутствия в регионах страны, диверсифицировал портфели, расширил клиентуру: <Как вы знаете, Арэксимбанк был очень успешен на рынке банковских карт, являясь пионером банковской системы в этом сегменте. Первые местные карточки системы VISA были эмитированы как раз Арэксимбанком. Как следствие, у нас удвоилось количество банкоматов и утроилось число пос-терминалов. Повысилась надежность наших карточных продуктов, так как теперь мы работаем через два процессинговых центра - локальный национальный ArCa и российский Газкардсервис, что в свою очередь снижает до нуля риски, связанные с возможными сбоями при обслуживании карточек Ардшинбанка>.

Согласившись с тем мнением, что при покупке российской дочки, акционеры Ардшинбанка, образно говоря, смотрели не на баланс, а на клиентскую базу и его инфраструктуру, Саргсян подчеркнул, что у Арэксимбанка был хорошие розничный и ипотечный портфели. <Мы не сомневаемся, что бывшие клиенты Арэксимбанка будут довольны и нашим обслуживанием и останутся с нами. Вот уже прошло несколько месяцев, но ни один бывший клиент Арэксимбанка пока не пожелал отказаться от нас. Мы понимаем эту ответственность, и будем дальше работать над повышением клиентоориентированности банка и уровня лояльности клиентов. Сегодня мы в некоторых точках присутствия проводим меры по оптимизации и повышению эффективности этого присутствия. Это не значит, что мы будем закрывать какие-то филиалы Арэксимбанка там, где присутствовал Ардшинбанк. Для оценки эффективностии мер по ее повышению подход будет единый. Сейчас мы ждем аудиторской отчетности по совмещенному балансу и приступим к следующим шагам, о которых пока воздержусь говорить>, - сказал финансовый директор Ардшинбанка.

Д.Саргсян не стал раскрывать скобок по поводу новой стратегической программы развития уже объединенного банка. < Нет, пока я их раскрывать не буду. Скажу лишь, что банк наш останется одним из основных кредиторов крупного бизнеса в Армении. Мы пока удерживаем и надеюсь будем удерживать первое место в розничном кредитовании, в ипотечном сегменте, на карточном рынке, как по количеству и объемам, так и по инфраструктуре. С покупкой Арэксимбанка мы значительно усилили свое розничное направление. Но, вместе с тем, мы определим меры по повышению взаимной лояльности и в отношении МСБ, предложив сфере лучшие на рынке решения и продукты, создав для малого и среднего бизнеса необходимые в эти нелегкие времена максимально комфортные условия. Это будет касаться не только ставок, но и, что немаловажно, срочности предоставляемых кредитов для снижения долговой нагрузки. Для этого у нас достаточно недорогих и долгосрочных ресурсов>, - подчеркнул он.

Читайте полное интервью экономического обозревателя и гендиректора ИА АрмИнфо Эммануила Мкртчяна с финансовым директором Ардшинбанка, экс-министром финансов Армении Давидом Саргсяном