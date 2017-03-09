Четверг, 9 Марта 2017 18:35

АрмИнфо. В условиях умеренного экономического роста на банковском рынке Армении продолжится экономическая мотивация, направленная на процесс консолидации. Такое мнение в беседе с корреспондентом АрмИнфо выразил финансовый директор одного из крупнейших банков Армении - Ардшинбанка, экс- министр финансов Давид Саргсян.

По его словам, многие эксперты рынка ожидали, что в связи с консолидацией, связанной с повышением норматива минимального общего капитала банков страны до 30 млрд. драмов, рынок покинут 8 - 10 игроков, однако, фактически, банковская система Армении за последние год-два сократилась на 4 банка. <Но мне кажется, что процесс этот не задержится долго, поэтому консолидация будет продолжаться, так как в нынешних условиях это процесс фундаментальный>, - отметил эксперт.

Говоря о возможных системных рисках, сопровождающихся процесс консолидации, Саргсян отметил, что в разрезе ближайших двух лет мы будем свидетелями наличия у докапитализировавшихся банков существенной избыточной ликвидности. <И естественно, что банки, их собственники и менеджмент, будут стремиться к тому, чтобы быстрее разместить эти средства с целью генерации доходов и получения прибыли. Этот процесс, в условиях продолжающейся жесткой конкуренции за прибыль, приведет к дальнейшему снижению кредитных ставок, причем ставки сегодня уже снижаются и находятся на одном из самых низких уровней в истории независимой банковской системы страны. Но, в конченом счете, за год-полтора эта избыточная ликвидность рассосется и ситуация нормализуется>, - подчеркнул он. Как следствие, в этом, и в следующем году, не стоит ожидать существенного роста прибыльности банков. И здесь становится понятно, что процесс дальнейшей консолидации рынка останется в течение ближайших лет мейнстримом развития банковского рынка страны.

Но, отметил эксперт, существует еще один вариант роста системы, о котором свидетельствуют результаты 4 квартала минувшего года. <Наши банки начали активно выходить за пределы Армении. По итогам 4 квартала, как минимум, два банка существенно увеличили кредитование нерезидентов, причем сумма кредитования, судя по опубликованной отчетности, уже достигла 300 млрд драмов. Это означает, что мы будем выходить за пределы своего рынка, что, в некоторой степени, может снизить внутреннее напряжение с точки зрения конкуренции и процесса консолидации. Это неплохая альтернатива - возможность развиваться и расти за счет внешних рынков>, - сказал Саргсян, отметив, что этот сценарий куда предпочтительней, чем <поедание друг-дружку>, сопровождающееся потерей доходности. <А что касается внутреннего рынка, то есть, роста за счет внутреннего рынка, то рынок наш уже ограничен. Активы системы достигли 70% ВВП и дальнейший рост вряд ли возможен>, - подчеркнул эксперт.

Саргсян отметил так же, в минувшем году, в общем и в целом, была заметна некоторая стагнация розничного кредитного рынка, <то есть очевидного роста на этом сегменте не наблюдалось и врядли можно ожидать его в краткосрочной перспективе>.. Статистика показывает снижение розничного товарооборота в стране, снижение импорта, что говорит о снижении потребления. <Уровень потребления и розничного кредитования - вещи взаимосвязанные и это мы видим на примере состояния банковской системы>, - заключил Саргсян.

Напомним, что процесс консолидации банковского сектора в связи с необходимостью выполнения грядущего с 2017 года норматива по капиталу начался в конце 2015 года. Тогда о выходе с рынка объявили ProCredit Bank (Armenia) и БТА Банк, приобретенные соответственно ИНЕКОБАНКом и Армэкономбанком. Год спустя, в декабре 2016 года об объединении объявили Арэксимбанк-Группа Газпромбанка и Армянский Банк Развития которые были поглощены соответственно Ардшинбанком и АРАРАТБАНКом. До этого в Армении функционировал 21 банк.

Читайте полное интервью экономического обозревателя и гендиректора ИА АрмИнфо Эммануила Мкртчяна с финансовым директором Ардшинбанка, экс-министром финансов Армении Давидом Саргсяном