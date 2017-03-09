Четверг, 9 Марта 2017 18:32

АрмИнфо.Достижение макроэкономической и финанасовой стабильности - одно из важнейших достижений Центробанка и правительства Армении в 2016 году. Такое мнеие в беседе с корреспондентом АрмИнфо выразил финансовый директор одного из крупнейших банков Армении - Ардшинбанка, экс- министр финансов страны Давид Саргсян.

<Это самое важное достижение наших экономических и финансовых властей в минувшем 2016 году. Проявилось оно посредством резкого улучшения платежного баланса страны. Дефицит текущего счета платежного баланса в 2016 году снизился до 3%, что существенно понизило риски дальнейшей девальвациинациональной валюты>, - подчеркнул эксперт. По его мнению, существенное снижение импорта за счет падения потребления нейтрализовало фактор снижения идущих в страну частных трансфертов, а значительный рост экспорта заметно улучшил платежный баланс и снял риски девальвации. <Это достижение, на самом деле, очень важный фактор, когда мы говорим о перспективах 2017 - 2018 годов. Эти благоприятные макрофакторы повысили общую ликвидность рынка, создали предпосылки для выхода из стагнации. А если есть ликвидность, все остальное - дело времени. Главное, создан хороший фундамент на будущее>, - сказал Саргсян.

На вопрос, как он оценивает денежно-кредитную политику регулятора, Саргсян подчеркнул, что роль ЦБ РА в обеспечении стабильности трудно переоценить. <Если посмотреть на решения ЦБ по ключевой ставке, вокруг чего ведутся, на мой взгляд, политические спекуляции, то политика по снижению ставок началась еще с 4 квартала 2015 года. Вспомним предыдущие события. В конце 2014-го произошла резкая девальвация драма(в большей степени как последствие ситуации с российским рублем), началась паника на рынке, и регулятор для обеспечения равновесия резко повысил ставки, ужесточил нормативы обязательного резервирования и принял ряд других мер, тем самым в короткие сроки сумев обеспечить стабильность. Затем началась работа над обеспечением ликвидности, уже в 4 кварале 2015 года было принято первое решение по снижению ставки рефинансирования. В 1 и 2 кварталах 2016 года был зафиксирован заметный экономический рост и, казалось, с этой точки зрения не было необходимости дальнейшего понижения ставок. Но регулятор понимал, что к концу года ресурс роста закончится. Так и произошло в 3 квартале, но, так как решения по снижению ставки были приняты за полгода, ситуация была по-возможности сглажена. В этом смысле работа ЦБ была совершенно адекватной и верной. Сейчас у нас ставка рефинансирования достигла 6%. А снижение ключевой ставки, параллельно с решением об увеличении минимального нормативного капитала (с 1 января 20017 года - 30 млрд. драмов), привели к повышению ликвидности в банковской системе, и эта высокая ликвидность воздействует на стимуляцию роста>, - отметил эксперт. Но, вместе с тем, считает Саргсян, ЦБ послал недавно откровенный мессидж, заявив о том, что теперь ограничен в использовании инструментов денежно-кредитной политики, что возможности использования традиционных инструментов находятся на пределе. <Это, конечно, не значит, что ЦБ, растратив свои возможности по использованию инструментария, теперь умывает руки. Последние его решения говорят, что регулятор намерен использовать более тонкие инструменты для поддержания роста. Я говорю о скором решении по перерасчету в сторону снижения веса расчета риска на одного заемщика при расчете норматива достаточности капитала в том случае, если заемщик, по оценке надзорных государственных органов, является добросовестным налогоплательщиком, не имеет "двойной" бухгалтерии и имеет все предпосылки считаться надежным экономическим субъектом. Если помните, недавно Госкомитет по доходам вручил 20 предприятиям страны своеобразные <сертификаты дисциплины налогоплательщика>. ЦБ же, в свою очередь, намерен снизить нормативную нагрузку банков при кредитовании этих предприятий с адекватной и верной отчетностью. Я думаю, что регулятор нашел хороший способ стимулирования не только банков, но и хозсубъектов, с целью их выхода из тени и повышения уровня доступности заемных ресурсов. Я думаю, что ЦБ со временем увеличит количество таких новых и нетрадиционных инструментов, расширяющих кредитный рынок в пределах допустимых рисков и стимулирующих рост>, - сказал Саргсян.

Напомним, что с конца 2015 года и по настоящее время ЦБ РА постоянно снижал ставку рефинансирования, которая опустилась с 9,75% до 6%. Поседнее решение о понижении ставки на 0,25% пункта было принято ЦБ 14 февраля 2017 года.