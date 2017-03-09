Четверг, 9 Марта 2017 16:15

АрмИнфо. За месяц до выборов более трети избирателей Армении не приняли решения, за кого голосовать, либо отказываются сообщить о своем выборе социологам. Об этом говорится в опросе <Социально- политическая ситуация в Армении накануне парламентских выборов>, проведенном Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также отмечено, что население республики сильно политизировано, большинство (71%) внимательно следит за ходом предвыборной кампании. Почти три четверти опрошенных заявляют о твердом намерении принять участие в выборах (72%). С учетом доли отказов прогнозируемый уровень участия составляет 62%.

"Лидером электорального партийного рейтинга является блок <Царукян> (26%), на втором месте - Республиканская партия Армении (19%). Однако на предстоящих выборах избирателям Армении предстоит голосовать не только за партии, но и за кандидатов по избирательным округам по так называемой рейтинговой системе голосования. Если рассчитать рейтинги партий на основе поддержки кандидатов по каждому округу, шансы лидирующих партий выравниваются: 25% у блока <Царукян> и 23% у РПА",

- отмечено в опросе.

Также отмечено, что на грани прохождения избирательного барьера (5% для партий и 7% для блоков) балансируют три силы: блок <Елк>, АРФ <Дашнакцутюн> и партия <Армянское возрождение>. "Шансы РПА увеличивает её обещание сохранить пост премьер-министра за Кареном Карапетяном, который пользуется достаточно высокой поддержкой населения (77%). Другой сильный <локомотив> для партии - Тарон Маркарян (60% ему доверяют). Электоральный потенциал Блока <Царукян> поддерживается высоким уровнем доверия к Гагику Царукяну (87%). Кроме того, хороший локомотив есть у блока <Елк> - это Никол Пашинян (56%)", - подчеркнули эксперты.

Отметим, что опрос был проведен в республике Армения 22-26 февраля 2017 г. Метод опроса - личные интервью по месту жительства респондентов. Выборка - стратифицированная многоступенчатая, опрошено 1600 респондентов. Ошибка выборки не превышает 3,5%.

Ранее свое исследование обнародовал Gallup International Association. Так, по предварительным данным опроса, в новый парламент

Армении пройдет 4-5 политических сил. Согласно опросу, если бы выборы прошили завтра то, голоса распределились бы следующим образом: Блок Царукяна- 26.4%, Республиканская партия Армении - 22.8%, блок <Елк> -4.3%, АРФ <Дашнакцутюн>- 3,9 %, партия Свободные демократы - 3.4%, Армянское возрождение- 2.7%, блок Армянский национальный конгресс - Армянская народная партия- 2.6%, блок <Оганян-Раффи-Осканян>- 1.8 % и Коммунистическая партия Армении -1%.