Четверг, 9 Марта 2017 15:56

АрмИнфо. Предвыборный блок "Оганян-Раффи- Осканян" не доверяет результатам опроса, проведенного Gallup International Association относительно рейтинга участвующих в предвыборной гонке политических сил. Об этом заявил кандидат в депутаты от блока ОРО Армен Мартиросян.

На его взгляд, результаты опроса, согласно которым если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, блок <Оганян-Раффи-Осканян> набрал бы 1.8 % голосов, абсолютно не соответствуют действительности. Более того, он назвал армянское представительство организации "кооперативным Gallup", который, по его словам, является <дочерней компанией> правящей Республиканкой партии Армении.

<Думаю, данная публикация была нацелена против политических сил, в том числе и против нас, поскольку перед выборами подобные рейтинги не публикуют. Более того, количество избирателей, идущих на встречи с кандидатами ОРО, показывает, что эти цифры не соответствуют действительности>, - подчеркнул Мартиросян.

Отметим, что по предварительным данным опроса проведенного Gallup International Association в новый парламент Армении пройдет 4-5 политических сил. Согласно опросу, если бы выборы прошили завтра то, голоса распределились бы следующим образом: Блок Царукяна- 26.4%, Республиканская партия Армении - 22.8%, блок <Елк> -4.3%, АРФ <Дашнакцутюн>- 3,9 %, партия Свободные демократы - 3.4%, Армянское возрождение- 2.7%, блок Армянский национальный конгресс - Армянская народная партия- 2.6%, блок <Оганян-Раффи-Осканян>- 1.8 % и Коммунистическая партия Армении -1%.