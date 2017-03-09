Четверг, 9 Марта 2017 15:43

АрмИнфо. Новый элемент выборов - рейтинговая система - вызывает больше вопросов, чем ответов. Об этом заявил лидер партии <Армянское возрождение> Артур Багдасарян на встрече с избирателями села Цахкаовит Арагацотнской области.

Констатировав удручающее состояние помещения, где проходит встреча, Багдасарян представил рейтинговых кандидатов партии в Арагацотнской области. Свое выступление Артур Багдасарян начал с проблемы штрафов за нарушение правил дорожного движения и трат на размещение камер наблюдения и спидометров, подчеркнув, что выплаченные штрафы вовсе не идут в бюджет. Далее он поднял проблемы с безработицей, миграцией, беззаконием. <Поскольку в зале холодно, не хочу говорить слишком долго>, - отметил Багдасарян, предложив присутствующим похлопать и заодно согреться.

Партия же АРФ <Дашнакцутюн> провела предвыборную агитацию в Гегаркуникской области. Член партии, министр территориального управления Давид Локян, в частности, подчеркнул необходимость создания новых рабочих мест и внедрения более доступного сельхоз кредитование. Как отметил министр, дорогостоящие кредиты - одна из самых серьезных проблем сельского жителя Армении. Для решения этой проблемы АРФД предлагает создать специальный инвестиционный фонд, который будет обеспечивать сельских жителей дешевыми кредитами с низкими процентами. Без этого, по его словам, развитие экономики в стране просто невозможно.