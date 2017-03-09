Четверг, 9 Марта 2017 15:17

АрмИнфо. В рамках инициативы "Одна партия - один исчезающий домик" Совет попечителей программы <Гюмри без домиков> планирует провести встречи с руководителями партий, принимающих участие в парламентских выборах 2 апреля.

Как говорится в сообщении Фонда, поступившем в АрмИнфо, целью данной инициативы является рассказать политическим партиям о деятельности организации. Участники фонда планируют призвать политические силы, претендующие на места в законодательном органе Армении, в качестве приоритетных вопросов включить жилищные проблемы жителей Гюмри в свои предвыборные программы.

Помимо этого, делегация от Фонда намерена предложить каждой из принимающих участие в выборах политических сил, а их 9, за счет пожертвований решить жилищный вопрос хотя бы одной семьи.

После разрушительного землетрясения 1988 года прошло почти 30 лет. Согласно некоторым источникам, в результате землетрясения только в Ленинакане погибли 17 тысяч человек, 1200 - Ванадзоре, 4000 - Спитаке, 500 - Ахуряне и 120 - Степанаване. Было разрушено 11 городов, 58 сел, 9 миллионов кв. м. жилой площади, которая составляла 18% всего жилого фонда республики. По прошествии этих лет, возможно, многое успели построить, но сказать, что Гюмри полностью восстановлен, будет неправильно. На сегодня, задачей номер один - очистка Гюмри от домиков- времянок, где до сих пор ютятся многие семьи.