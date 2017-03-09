Четверг, 9 Марта 2017 15:11

АрмИнфо. Сегодня самым большим вызовом на пути победы оппозиции в предстоящих в Армении парламентских выборах является разочарование народа, но мы говорим: <Выход из этой ситуации есть>. Об этом во время предвыборной агитации заявил один из лидеров оппозиционного блока <Елк> (<Выход>), депутат Никол Пашинян.

Далее он подверг критике предвыборный лозунг правящей Республиканской партии <Безопасность и прогресс>. <Согласно пиарщикам РПА безопасность у них олицетворяет президент Серж Саргсян, худшей агитации для республиканцев сделать не удалось бы никому. Как может Серж Саргсян олицетворять безопасность, когда он был единственным президентом, при котором Армения ни только не завоевала земли, а, наоборот, потеряла их - 800 га. При Серже Саргсяне наша армия воевала техникой 80-х годов, и все новейшее техоснащение, которое сейчас установлено на границе, приобретено на пожертвования граждан. У властей есть средства для приобретения роскошных домов, машин, дорогой одежды, но не для новейшей техники или качественного дизтоплива. Как может Серж Саргсян олицетворять безопасность, когда именно в бытность его министром внутренних дел и национальной безопасности произошли самые громкие политические убийства и самый ужасный даже по мировым масштабам теракт. 27 октября 1999 года во время теракта в армянском парламенте были убиты премьер, спикер, другие должностные лица. Как может человек, несущий за все это ответственность олицетворять безопасность в Армении>,- резюмировал Пашинян.