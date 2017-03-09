Четверг, 9 Марта 2017 14:19

АрмИнфо. ЦИК Армении предупредил лидера предвыборного блока "Царукян" Гагика Царукяна воздержаться от предвыборных финансовых и материальных обещаний избирателям. Об этом заявил глава ЦИК Тигран Муккучян.

В частности, комментируя обещание Царукяна жителям Тавуша принять виноград за 150 драмов, предоставить сельскохозяйственную технику, провести газ в дома Мукучян заявил, что это являлось нарушением закона. " Мы уже предупредили, чтобы блок воздержался от повторения этого, иначе ЦИК возбудит соответствующее производство, предпримет меры, прописанные Избирательным кодексом>,- отметил он.

Отметим, что ИК запрещает партиям в ходе предвыборной агитации давать или обещать избирателям безвозмездно или на льготных условиях деньги, продукты, товары или предоставление каких-либо услуг. Несмотря на это, Царукян во время сегодняшней агитации в Армавирской области вновь стал давать обещания материального характера, в частности, пообещал жителям одного из сел после выборов подарить комбайн.