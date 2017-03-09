Четверг, 9 Марта 2017 14:11

АрмИнфо. Власти Армении надeятся победить на парламентских выборах благодаря предвыборным взяткам и "карусели" в ходе голосования. Об этом 9 марта на пресс-конференции в Ереване заявил экс-премьер, кандидат в депутаты от предвыборного блока "Свободные демократы" Грант Багратян.

По его словам, уже две политические силы на избирательном участке N1 начали составлять списки избирателей и предлагать взятки. "За каждый голос обещают 20 тысяч драмов, однако на самом деле исполнитель получает 10 тысяч, а сам голосующий 5, то есть и тут обманывают народ", - заявил Багратян, добавив, что тяжелая социально- экономическая ситуация принуждает общество к взяточничеству. При этом политик добавил, что основная часть политических сил также уже сдалась перед силой финансов, которую применяет правящая партия.

Багратян подверг жесткой критике программу Республиканкой партии Армении, которая, на его взгляд, скорее напоминает сборник тостов, но, ни в коем случае не программу экономического оздоровления. Он также считает позорным Новый избирательный кодекс, который, по его словам, вызвал удивление наблюдателей из СНГ и других международных структур.

"Наблюдатели удивлены уровнем хитрости ИК, который дает возможность власти воспроизвестись и сделать это посредством скрытых механизмов", - заявил он, добавив, что разработчику ИК и главе аппарата правительства Давиду Арутюняну удалось одурачить даже оппозиционеров. "Если нам удастся получить большинство, то первым делом мы изменим ИК, который является пощечиной Конституции", - заключил он.