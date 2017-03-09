﻿
Հայ  Рус  Eng
 Лента новостей

﻿
 Четверг, 9 Марта 2017 13:01

Марианна Мкртчян

В Ереване с официальным визитом находится глава МИД Греции

В Ереване с официальным визитом находится глава МИД Греции

АрмИнфо. В Ереване с официальным визитом находится глава МИД Греции Никос Коциас.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД Армении, Коциас прибыл в Ереван 8 марта по приглашению армянского коллеги Эдварда Налбандяна и пробудет в Армении до 10 марта. В рамках визита запланирована встреча Коциаса с президентом Армении Сержем Саргсяном,  Католикосом всех армян Гарегином II, премьер-министром Кареном Карапетяном, министром обороны Вигеном Саркисяном. 10 марта состоятся переговоры между Налбадяном и Коциасом.

В рамках визита, глава МИД Греции посетит мемориальный Комплекс жертв Геноцида армян <Цицернакаберд>, а также прочитает лекцию в ЕГУ. 

  • ПРОЧИТАТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ

Нет комментариев

Имя*
Эл-почта
Текст*
  
2915

 Интервью
 Комментируемие
 Поиск по дням