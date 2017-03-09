Четверг, 9 Марта 2017 12:42

АрмИнфо. Глава штаба блока Армянского национального конгресса и Народной партии Армении Левон Зурабян обсудил с главой миссии наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ Яном Петерсеном предвыборную ситуацию в стране.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе АНК, в ходе встречи также были затронуты вопросы применения дополнительных механизмов по контролю за избирательными процессами. Члены АНК представили информацию о раздаче предвыборных взяток и применения административного ресурсы в ходе предвыборной кампании.

21 февраля начала деятельность долгосрочная наблюдательская миссия БДИПЧ/ОБСЕ. В Армению уже прибыли 14 экспертов группы и 28 наблюдателя, кроме этого для осуществления миссии в день выборов к ним присоединится еще 250 наблюдателей. Выборы планируется провести 2 апреля, но не исключено, что эта дата изменится.