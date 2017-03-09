Четверг, 9 Марта 2017 08:47

АрмИнфо.В Азербайджане часто и довольно фальшиво ссылаются на резолюции СБ ООН 1993 года, хотя реально ценят в них лишь пункты о выводе армянских сил из районов за пределами НК, - считает глава посреднической миссии России, полномочный представитель президента РФ по Нагорному Карабаху, сопредседатель МГ ОБСЕ от России в 1992-1996 гг. Владимир Казимиров.

"Сам же официальный Баку не выполнил ни одного требования или призыва этих резолюций и в целом сорвал их выполнение тем, что саботировал их главное, ключевое требование - немедленно прекратить огонь, военные действия и враждебные акты. Именно от этого зависела реализация остальных требований и призывов, в том числе вывод оккупирующих сил. Армения и НК по-своему воспользовались этим, чтобы, в свою очередь, не торопиться с выводом войск", - подчеркнул дипломат в своей статье в "НГ".

Казимиров характеризует утверждения главы пресс-службы МИД АР Хикмета Гаджиева о том, что требование безоговорочного вывода войск содержалось во всех резолюциях СБ ООН как лукавство. На самом деле требование содержится лишь во второй (№ 853), а в третьей и четвертой (№ 874 и 884) слова <безоговорочный>, по его словам, не найти. Казимиров подчеркнул, что его ничего бы не стоило повторить, если бы не пришло понимание того, что это - предмет переговоров.

Дипломат отметил, что Ильхам Алиев хотел бы свести урегулирование в основном к выводу армянских сил, забыв главную спорную проблему - статус НК и необходимость закрепления прекращения огня, без чего неосуществимы многие меры. По его оценкам, Баку всячески замалчивает, принятое с прямым участием Гейдара Алиева, заявление Совета глав государств СНГ 15 апреля 1994 года, которое легло в основу перемирия. Меж тем, оно настаивает не только на прекращении огня, но и на его надежном закреплении, без чего не перейти к ликвидации последствий трагического противоборства. Включая вывод войск и возвращение беженцев.

"В Азербайджане много говорят об оккупации, но правящие круги и СМИ таят, как она возникла. Но ведь если бы АР не сорвала, а выполнила первую резолюцию № 822, то многие ее районы могли бы избежать оккупации. В декабре 1993 года АР при всех четырех резолюциях, не считаясь с ними, вела трагическое контрнаступление. Уж больно хотелось дожать армян силой. И вот результат - продукт просчетов Баку", - подытожил дипломат.