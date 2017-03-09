Четверг, 9 Марта 2017 08:25

АрмИнфо.Банк Анелик на своей фейсбуковской странице задействовал быстрого помощника для клиентов - автоматизированную систему "Здравствуй Анелик". Как пояснили АрмИнфо в пресс-службе банка, написав на фейсбуковской странице Банка "Здравствуй Анелик" (на арм. Барев Анелик), система очень быстро, за считанные секунды, представляет информацию почти по всем банковским услугам.

"Система "Здравствуй Анелик" запущена 20 февраля и за неполный месяц уже вызвала высокий интерес среди пользователей социальной сети фейсбук, о чем свидетельствуют полученные банком позитивные отзывы от более чем 1000 клиентов. С помощью этой системы клиенты могут не только ознакомиться с банковскими продуктами, но и получить полезную и интересную информацию - новости дня или вакантные должности в банке", - отметила руководитель по связям с общественностью и маркетинга Банка Анелик Нуне Мелкумян, добавив, что в ближайшее время система "Здравствуй Анелик" будет обогащена новыми возможностями.

Подробности можно уточнить на сайте Банка Анелик www.anelik.am или по телефону (010) 59 33 33. На фейсбуковскую страницу Банка можно войти по ссылке www.facebook.com/AnelikBankArmenia.

Напомним, что Банк Анелик функционирует на рынке с октября 1996 года. После осуществленной в ноябре 2016 года допэмиссии, состав акционеров Банка изменился - вхождение кипрской компании FISTOCO LTD с долей участия в 59,68% снизило долю прежнего акционера в лице ливанского Банка CreditBank S.A.L с 100% до 40,32%. Непрямыми мажоритарными акционерами выступают физлица: Tarek J. Khalefe (CreditBank S.A.L) и Вартан Диланян (FISTOCO LTD).