Четверг, 9 Марта 2017 08:20

АрмИнфо. Публичная полемика по международным конфликтам может быть полезной, но может быть бесполезной, а то и вредной, если не давать отпора фальшивым утверждениям. Многое зависит от достоверности фактов и убедительности аргументов - не подменяют ли они их своими эмоциями и личными выпадами, - считает глава посреднической миссии России, полномочный представитель президента РФ по Нагорному Карабаху, сопредседатель МГ ОБСЕ от России в 1992-1996 гг. Владимир Казимиров.

"Так в ответ на мою критику очередных угроз президента Азербайджана решить карабахский конфликт силой и небылиц главы пресс-службы МИД АР Хикмета Гаджиева последний опубликовал в номере от 6 февраля целый подвал. Моя критика была вызвана явными искажениями Гаджиевым важных исходных документов при заключении перемирия в Карабахе. Он несколько раз упоминал на пресс-конференции выдуманное им <соглашение 1994-1995 годов>. На деле было два соглашения: 1) о прекращении огня с 12 мая 1994 года; 2) об укреплении режима прекращения огня от 4 февраля 1995 года. Оба подписаны всеми тремя сторонами конфликта (Азербайджан, Нагорный Карабах и Армения), оба - бессрочные по умолчанию", - отмечает автор в статье, опубликованной в "НГ".

По свидетельству Казимирова, Баку взял по этим соглашениям ряд обязательств, но плохо соблюдает первое и десятилетиями просто игнорирует второе. Оспаривает бессрочность соглашения 1994 года, хотел бы даже подменить его устной договоренностью, достигнутой в Москве после резкого обострения ситуации в апреле 2016 года. Баку делает вид, будто соглашения 1995 года вообще не было, не раз уклонялся от призывов Еревана и Степанакерта выполнять его. Уход от нормального соблюдения своих обязательств и породил выдумку о <соглашении 1994-1995 годов>.

Дипломат пишет, что Гаджиев изобрел и приложение к псевдосоглашению, где якобы шла речь о выводе армянских войск с занятых ими в годы войны территорий АР. Меж тем, ни одно из двух соглашений приложений не имело. Казимиров предположил, что эта небылица нужна Баку для усиления требований вывода войск. Так он фальшиво выдает за реалии свои запросы и установки, чтобы происшедшее на деле было забыто или хотя бы запутано.

"Умалчивая о своих фейках, автор дал в статье немало новых перлов: небылиц и натяжек. Обвинять посредников - уже дурная мода официального Баку. Общеизвестно, что выход или невыход на договоренности гораздо больше зависит от гибкости или жесткости запросных позиций сторон, от их способности искать компромиссы. В карабахском урегулировании давно ясно, какая сторона чаще отклоняет предложения посредников, хотя Гейдар Алиев был поаккуратнее", - подытожил дипломат.