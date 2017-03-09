Четверг, 9 Марта 2017 08:19

АрмИнфо. Банк ВТБ (Армения) объявляет о запуске акции, приуроченной к женским праздникам, в рамках которой клиенты смогут приобрести потребительские товары в рассрочку по более низким, выгодным ценам. Как пояснили АрмИнфо в пресс-службе Банка, до 31-го мая 2017 года, совершая покупки в торговых точках- партнёрах в рассрочку, клиенты получат до 5% скидки от стоимости товара в дополнение к действующим в магазинах скидкам.

Согласно источнику, кредит в рассрочку оформляется на месте - в торговой точке. Для получения кредита в рассрочку требуется минимальный пакет документов: паспорт и номер общественных услуг (социальная карта), а в случае сотрудников силовых структур - также свидетельство, удостоверяющее личность, или справка о заработной плате. Размер кредита колеблется от 30 тыс драмов до 1.5 млн драмов, а срок погашения - от 3 месяцев до 5 лет. Кредит могут получить физические лица - резиденты РА в возрасте 21 год и старше, но на момент погашения кредита возраст заемщика не должен превышать 65 лет.

Предложение действует в торговых точках-партнерах Банка ВТБ (Армения), со списком которых можно ознакомиться по следующей ссылке: http://ru.vtb.am/retail/akcii/5- discount/cank.pdf. С основными условиями кредитования в рассрочку можно ознакомится по ссылке http://ru.vtb.am/retail/credits/gold/#GoodsByInstallments, а также позвонив в Единую контактную служба Банка по номеру 87-87.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 января 2017г., подготовленного ИК АрмИнфо, по объему розничного кредитования Банк ВТБ (Армения) входит в лидирующую тройку с объемом 78.01 млрд драмов. В общем кредитном портфеле банка доля розницы превышает 47%. В суммарном же объеме розничного кредитования доля Банка ВТБ (Армения) достигает на рынке 11%.

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Филиальная сеть Банка ВТБ (Армения) охватывает 67 подразделений с присутствием как в столице, так и во всех областях страны.