Четверг, 9 Марта 2017 08:18

АрмИнфо.Генеральный директор ЗАО <Южно- Кавказская железная дорога> Сергей Валько на состоявшемся в компании селекторном совещании подвел итоги работы железной дороги в феврале 2017 года.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе ЮКЖД, Валько отметил, что в прошлом месяце компания активизировала работу по возобновлению курсирования паромной переправы Кавказ-Поти. Также совместно с Грузинской железной дорогой принят ряд совместных решений относительно тарифных ставок на грузы, перевозимые в направлении Армении и из республики.

Руководитель компании отметил, что в феврале выполнены плановые задания по перевозке грузов и грузообороту. Перевозки в экспортном сообщении по железной дороге увеличились по сравнению с запланированным показателем на 9,3%. Перевозки в местном сообщении по сравнению с прошлогодними данными сократились на 3,7 тыс тонн. Рост прослеживался по линии таких качественных показателей работы как, в частности, средний вес грузового поезда, который увеличился по сравнению с прошлогодним показателем на 3,5% и составил 1476 тонн, среднесуточный пробег и производительность локомотива. Участковая скорость, увеличившись на 2% по сравнению с прошлым годом, достигла 35,7 км/ч, а техническая составила 40,9 км/час, увеличившись на 3,3%. Вместе с тем Валько констатировал необходимость улучшения таких показателей работы железной дороги как, в частности, рабочий парк грузовых вагонов, процент порожнего пробега, расход электроэнергии на тягу поездов.

В феврале 2017 года полностью был выполнен план по деповскому и текущему отцепочному ремонту вагонов. Затронув вопрос графика движения поездов, генеральный директор ЮКЖД сообщил, что в феврале проследовало 970 поездов, из которых 954 - по расписанию.

Особо руководитель компании остановился на вопросах безопасности на железной дороге, отметив, что в отчетный месяц 2017 года балловая оценка пути улучшена на 8 пунктов и составила 78 единиц. При этом по сравнению с предыдущим месяцем текущего года балловая оценка улучшена на 4 единицы.

Среди первоочередных направлений работы компании в будущем Сергей Валько подчеркнул обеспечение безопасности движения поездов в связи с выходом из зимы, обратив внимание собравшихся на необходимость обеспечения работы водоотводящих сооружений, очистки кюветов и предупреждения возможного размыва земляного полотна. Руководитель компании поручил максимально усилить работу по привлечению на железную дорогу новых объемов перевозок грузов, в особенности с использованием паромной переправы порт Кавказ-Поти, что позволит организовать прямое железнодорожно-водное сообщение для перевозок грузов из Армении в Россию и страны СНГ и обратном направлении.

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.