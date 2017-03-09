Четверг, 9 Марта 2017 08:17

АрмИнфо.Продавая оружие, Россия в определенном смысле управляет Азербайджаном. Об этом нВ Ереване заявил генеральный директор государственного международного агентства <Россия сегодня> Дмитрий Киселев.

По его словам, Азербайджан покупает оружие на рынке за твердую валюту и может купить и у Израиля, Турции. <Россия - второй в мире импортер оружия. Азербайджан, как и многие другие страны, покупает это оружие. Здесь нет никакого политического компонента. Россия во многом управляет Азербайджаном, потому что отсутствие отношений это - отсутствие управления>, - отметил Киселев. Азербайджан, продолжил он, платит миллиарды долларов за оружие. <В этом смысле контакты России и Азербайджана идут на пользу Армении>, - уверен Киселев.

Отметим, что Ереван неоднократно на самом высоком уровне выражал недовольство в связи с продажей Россией оружия Азербайджану. Президент Серж Саргсян на этот счет, в частности, заявил: <Плохо не только то, что Россия продает оружие Азербайджану, а то, что стоящий на границе армянский солдат знает, что в него стреляют из оружия, поставляемого стратегическим партнером Армении>.