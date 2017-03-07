Вторник, 7 Марта 2017 18:11

АрмИнфо. В процессе переговоров с Арменией по нагорно-карабахскому урегулированию есть открытые вопросы. Об этом в интервью АПА сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров <Вчера мы с министром иностранных дел России провели широкие обсуждения. Прозвучали некоторые мнения. В Армении 2-го апреля пройдут парламентские выборы. После этого мы снова вернемся к вопросу. Есть некоторые вопросы, по которым мы не можем прийти к согласию. Это вопросы, которые и раньше оставались открытыми. Новых вопросов нет>, - заявил глава МИД Азербайджана. Он также сообщил, что в рамках переговорного процесса по урегулированию проблемы по инициативе России состоится трехсторонняя встреча на уровне министров. По словам Мамедъярова, для того чтобы эта встреча дала результаты, необходимо подождать проведения парламентских выборов в Армении. <Это важно для недопущения политизации вопроса>, - сказал дипломат.

Коснувшись февральского обострения ситуации в зоне конфликта, Мамедяров выразил убеждение, что напряженность на фронте показывает, что этот конфликт должен быть урегулирован, в переговорном процессе обязательно должен быть достигнут прогресс. <Следует провести субстантивные переговоры. Российская сторона осознает это. Официальная Москва хочет проведения переговоров. Однако речь здесь идет о политической воле Еревана. Армянская сторона должна продемонстрировать волю, выведя свои войска с азербайджанских земель>, - заключил Мамедъяров.