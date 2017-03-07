Вторник, 7 Марта 2017 17:53

АрмИнфо. Предвыборные страсти в Араратской области накалились до предела - блок <Царукян> заявляет о давлениях на своих активистов. Как заявила в беседе с корреспондентом АрмИнфо кандидат в депутаты от блока <Царукян> Карине Погосян, в области царит нездоровая атмосфера.

По ее словам, представители власти терроризируют и пугают сторонников блока <Царукян> и кандидата по рейтинговой системе Аргама Абрамяна (сын экс-премьера Овика Абрамяна и мэр Арташата). В частности, как отметила Погосян, Полиция без каких-либо объяснений подвергла приводу главу штаба Абрамяна - Гарсевана Варданяна. Позже он был выпушен на свободу. Она призвала правоохранительные органы обратить на это внимание.

При этом Погосян заявила, что на этом беспредел в Арарате не завершился - губернатор области Арамаис Григорсян освободил гендиректора Арташатского медцентра Вардана Ованнисяна от занимаемой должности из-за того, что последний отказался увольнять главу поликлиники Серине Айрапетян. Ранее Григорян потребовал от Айрапетян уволиться, поскольку она отказалась агитировать в пользу Республиканской партии. "Это не что иное, как политическое преследование. И такая картина царит, по всей области, начиная от школ и заканчивая больницами", - заключила она.

Отметим, что ранее губернатор Григорян уволил и других чиновников, отказавшихся агитировать в пользу РПА.

На днях стычки между представителями РПА и блока <Царукян> в Араратской области дошли до поножовщины. В частности, один из соратников кандидата в депутаты от РПА Мурада Мурадяна пырнул ножом активиста из штаба Аргама Абрамяна, пострадавший был прооперирован в ереванском медцентре <Эребуни> и выписан лишь сегодня.

Примечательно, что в Араратской области страсти бушуют не только между представителями противоборствующих политических сил, но и между кандидатами от Республиканской партии. Так, еще до начала предвыборной кампании произошла драка между сторонниками того же Мурадяна и брата губернатора области, владельца компании <Авшар> Араика Григоряна. На днях же рукопашная развязалась между шофером Араика Григоряна и сотрудниками предвыборного штаба другого кандидата от РПА, экс- начальника Полиции Алика Саркисяна. Кстати, именно он является ответственным от РПА за выборы в Араратской области и возглавляет местную структуру партии.