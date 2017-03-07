Вторник, 7 Марта 2017 17:06

АрмИнфо.Очень похоже, что ОАО “Газпром” вынуждает союзников России по Евразийскому экономическому союзу искать обходные газовые пути. Во всяком случае, об этом свидетельствует тарифная политика российского монополиста в отношении постсоветских стран, все еще сохраняющих нормальные отношения с бывшей метрополией.

Своеобразным моментом истины в этом плане стало выступление заместителя председателя правления “Газпрома” Александра Медведева на встрече с инвесторами компании в Сингапуре. Поделившись ожиданиями своей компании на 2017 год, господин Медведев заявил, что “Газпром” ожидает роста средней цены на экспорт газа в страны Европы до $180–190 за тысячу куб. м, что на $25 дороже текущих расценок. При этом, по его словам, даже средняя цена на российский газ в 2016 году составила $167 за 1 тыс. куб. м.

В этом свете, необходимо отметить, что «Газпром» поставляет своему стратегическому союзнику Армении, являющейся членом ОДКБ и ЕАЭС, газ по цене $160 за 1 тыс. куб. м. Меж тем, по признанию все того же Медведева, нижний порог колебания все тех же текущих расценок фактически начинается со $155 за 1 тыс. кубометров. Стрессовый же сценарий развития компании на 2016 год и вовсе предполагал стоимость голубого топлива в $151. При этом, по словам все того же Медведева, в 2016-м “Газпром” ориентировался на колебания цены в диапазоне $167–171, а для стран СНГ и Балтии - на $152 за 1 тыс. куб. м.

В этом свете, нелишне напомнить об опубликованной отчетности “Газпрома”. В третьем квартале 2016-го компания не сумела существенно улучшить финансовые показатели. Выручка компании снизилась на 3%, EBITDA упала на 40%, денежный поток оказался отрицательным второй квартал подряд. В монополии надеются на рост контрактных цен на газ и увеличение поставок на экспорт, что позволит восстановить показатели. При этом, российского газового монополиста по понятным причинам мало волнует тот факт, что системообразующие предприятия армянской экономики либо принадлежат российскому капиталу, либо находятся в его концессии.

Меж тем, буквально сегодня на заседании Евразийского межправсовета в Бишкеке премьер-министр России Дмитрий Медведев, попросив страны ЕАЭС “не тормозить интеграцию”, для большей наглядности и убедительности сопроводил просьбу угрозой повышения цен на газ. “Давайте прямо, без обиняков, если бы некоторые страны, присутствующие здесь, не входили в состав нашего союза или вышли бы из него, они покупали бы сейчас газ по европейским ценам. И не надо ничего доказывать и упражняться в подсчетах, всё было бы гораздо дороже”, - заявил российский премьер, добавив, что насильно в ЕАЭС никто никого не держит.

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. И хотя адресатом заявления Медведева в свете последних импульсов политической коньюктуры явно был Александр Лукашенко, газовый рычаг периодически применяется Москвой в отношении всех союзников и недругов без разбора. Впрочем, пример уходящей от России на Запад, пусть и территориально изуродованной Украины, говорит о том, что газовая политика Москвы интеграционной панацеей является далеко не всегда. И это при условии применения газового рычага против Киева чуть ли не с самого установления дипломатических отношений с Москвой.

Однако, “упражняться в подсчетах” все же стоит. И этим сегодня занимаются не только в братской России Беларуси, но и стратегическом партнере России Армении. Как ранее сообщил АрмИнфо, возглавлявший делегацию Армении на переговорах в Ашхабаде по налаживанию экспорта туркменского газа, замминистра энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА Айк Арутюнян, переговоры по поиску “наиболее оптимальных путей” для поставок газа в Армению идут со всеми региональными государствами. Ранее Ашбахад уже предлагал Тегерану увеличить текущий объем газового свопа для Армении и Азербайджана до 15 млн. куб м. в сутки. Однако, по словам Арутюняна, в случае Армении речь идет о значительно меньших объемах, обусловленных пропускной способностью газопровода Иран-Армения в 6 млн. куб м. газа в сутки. И в свете всего вышеперечисленного, данная информация обретает дополнительный смысл.

О работе над своповыми схемами получения Арменией газа еще 13 января, отвечая на вопрос АрмИнфо, сообщил премьер-министр Армении Карен Карапетян. По его словам, своповые поставки газа в Армению были обсуждены с послами Ирана и Туркменистана в первый же рабочий день 2017 года. Сегодня единственным путем поставок природного газа в Армению из России является территория Грузии. И этот безальтернативный путь перманентно становится предметом обсуждений в контексте развитий отношений между Москвой и Тбилиси. Таким образом, своповые поставки туркменского газа по территории Ирана в Армению являются лучшим способом обеспечения энергетической безопасности республики. При этом, представляется, что именно своп способен уберечь Армению как от вечных разногласий между Москвой и Тбилиси, так и от непомерных аппетитов топ-менеджеров “Газпрома”.