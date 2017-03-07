Вторник, 7 Марта 2017 15:02

АрмИнфо. Предвыборные блоки "Царукян" и "Оганян-Раффи-Осканян" посетили Тавушскую область и провели встречи с избирателями.

Лидер блока "Царукян", председатель партии "Процветающая Армения " Гагик Царукян заявил, что мощь страны зависит от степени безопасности ее границ, следовательно, предвыборную кампанию необходимо начинать со встреч с гражданами, которые живут в приграничных районах и этим защищают границы. При этом он заметил, что граждане живут в крайне тяжелых социально-экономических условиях, из-за чего эмигрируют из страны.

"Мы являемся причиной миграции из страны, причина в законах и возможностях, которые мы должны предложить гражданам, чтобы они продолжали жить в стране", - заявил он. При этом Царукян предложил голосовать за политических деятелей, учитывая их пройденный путь, еще раз напомнив, что не оканчивал Гарвардский университет и всего добился сам. При этом, он заявил, что невозможно вытащить страну из сложной экономической ситуации благотворительностью, однако пообещал избирателям помочь с вопросами газификации.

Лидер блока "Оганян-Раффи-Осканян", экс-министр обороны Сейран Оганян также мотивировал начало предвыборной кампании с Тавуша тем, что безопасность страны начинается с границ. Он считает, что в Армении необходимы реформы во всех сферах, однако они будут эффективны лишь после изменения власти. "Сейчас между народом и властью водораздел и мы говорим - пора кончать с царящей в стране вседозволенностью и несправедливостью. Необходимо смело идти вперед, не бояться и не падать духом", - подчеркнул он.

Оганян также заявил, что для властей страны не чуждо применение давления на избирателей и именно этим обусловил малочисленность граждан на встречах с ним. "Число людей на встречах удовлетворительное, однако у нас есть информация о том, что власти пытаются, применяя разные рычаги, не допустить участия большого количества людей на моих встречах. Мы знаем, как противостоять этому, и будем применять соответствующие методы", - заключил он.

Жители приграничных районов на встречах с Оганяном поднимали разные вопросы. Некоторые выразили недовольство, что не получили компенсации за участия в апрельских военных действиях. Другие недоумевали, почему экс-министр так поздно осознал порочность властного режима и решил перейти в стан оппозиции. На это Оганян заверил, что всегда видел и осознавал пороки властей, поэтому при первой возможности покинул ряды правительства.