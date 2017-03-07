Вторник, 7 Марта 2017 14:37

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

8 марта текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 20, 22, 24 на 1-ом переулке Башинджагяна, улицы Отяна, Кучака,1-ый переулок Тычины.

А также 9 марта текущего года:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36 на ул. Шираза, улицы Шаумяна 16, 17 и Отяна, жилые дома 44, 45, 62, 94 в кв. "Б-2" Ю/З района, проспект Аршакуняц, общежития аэропорта "Эребуни";

10:30-16:30 жилые дома 4-251, 117, 243, 247/5, 247/10, 251, 251/1, 251/7, 252, 252а, 254, 282, 282а, 287, 287а, 287/2, 288, 293, 293/5 в кв. "Норки Айгинер", 2, 2/3, 6, 6/1, 6/11, 10, 14, 16, 16/1, 16/2, 17, 17а, 18, 18/1, 19, 19/2, 19/3, 19/4, 20, 20/3, 21, 22, 23, 24, 26, 50, 50/2, 59, 60, 60/1, 69, 69/3, 69/4, 71, 75, 75а, 75/7, 75/73, 83, 85, 85/1, 87, 89, 91, 91/2, 93, 93/3, 95, 97, 99, 113, 115, 117, 119, 119/1 на ул. А. Арменакяна, 2а, 24/5 на ул. Г. Овсепян и прилегающие общественные абоненты в Норк Мараше; частично квартал <Киликия> и прилегающие общественные абоненты, жилые дома 1а, 9, 11, 13 на ул. Парпеци, 64 на ул. Пушкина, 5 на ул. Саряна, 35а, 35б на ул. Туманяна, собственные дома 2-11 на 2-ом тупике Туманяна и прилегающие общественные абоненты, жилые дома 17, 19, 21, 23 на ул. Абовяна и прилегающие общественные абоненты, жилые дома 1, 2, 3, 4, 6 в кв. <Нор Киликия> и прилегающие общественные абоненты;

11:00-13:00 жилой дом 62 на пр. Комитаса и прилегающие общественные абоненты;

11:00-17:00 жилые дома 11, 13, 15, 19, 21 на проходе Атоян, 76, 78, 80 на ул. Димитров;

в Армавирском марзе:

11:00-16:00 села Пшатаван и Джанфида;

в Араратском марзе:

10:30-16:00 частично село Гетазат;

11:00-14:00 частично село Лусарат; частично улицы Шаумяна, Воску корзман фабрика в городе Арарат;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-13:00 частично село Хачик;

10:00-16:00 жилые дома 3, 5, 9 на ул. Никоян, 6 на ул. Момика в городе Ехегнадзор;

в Котайкском марзе:

13:00-15:00 село Балаовит, воинская часть Балаовита, военная полиция, консервный завод, ресторан "Оджах", стрельбище, ЗАО "Айджрмугкоюги" ("Армводоканал"), административное здание Водного хозяйства, каменный цех, садоводческие компании "Птгни-2", "Гегард", "Кимиагорц", ООО "Саранист", "Армглас", "Юкаго", "Навтамтерк", "Этеат", "Онира клаб", компании "Оазис", "Ангар", "А.Авагян", "Г.Овсепян", частично частные дома села Птгни и прилегающие общественные абоненты;

в Гегаркуникском марзе:

11:00-13:00 села Торфаван, Ваневан, Лусакнук, Хачахбюр, Гегакар, станции сотовых операторов "Виваселл МТС", "АрменТел", "Юком" и прилегающие общественные абоненты;

11:00-15:00 собственные дома, прилегающие к детскому саду квартала "Арцвакар", в городе Гавар; улица Гр. Лусаворича в селе Норатус и прилегающие общественные абоненты;

в Тавушском марзе:

11:00-14:00 села Гош, Агавнаванк, Овк, Агардзин, Хачардзан.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.