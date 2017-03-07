Вторник, 7 Марта 2017 14:23

АрмИнфо. Дорожная полиция Армении приглашает граждан РА до 30 лет с нарушением опорно-двигательного аппарата на работу на вакансию старший инспектор и инспектор (предоставление технических услуг) в администрации дорожной полиции.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе полиции, к соискателю представляются следующие требования: наличие удовлетворительного зрения, отсутствие медицинских противопоказаний, высшее образование, владение программами Microsoft Office. Заявки нужно предоставить по адресу г. Ереван ул. Цовакал Исаков 9, отдел кадров.

Перечень необходимых документов: паспорт или идентификационная карта, диплом, социальная карта или справка о номере предоставления общественных услуг, CV, резюме. Заявления принимаются до 10 марта. Для получения дополнительной информации можно обратиться по номеру +374 (11) 546795.