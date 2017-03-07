Вторник, 7 Марта 2017 12:10

АрмИнфо. Президент Армении Серж Саргсян отбыл с официальным визитом во Францию.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы Армении, в ходе визита Саргсян проведет ряд высокопоставленных встреч, в частности, с французским коллегой Франсуа Олландом, председателем Сената Франции Жераром Ларше, спикером Национального Собрания Клодом Бартолони, мэром Парижа Анн Идальго, а также с Генсеком МОФ Микаелой Жан.

По итогам армяно-французских переговоров на высоком уровне будет подписан ряд документов, направленных на укрепление и углубление двусторонних отношений. Также предусмотрена встреча Саргсяна с представителями французского бизнеса и армянских общин Европы. Президент Армении также посетит Лион.