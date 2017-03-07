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 Вторник, 7 Марта 2017 12:10

Марианна Мкртчян

Серж Саргсян отбыл с официальным визитом во Францию

АрмИнфо. Президент Армении Серж Саргсян отбыл с официальным визитом во Францию.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы Армении, в ходе визита Саргсян проведет ряд высокопоставленных встреч, в частности, с французским коллегой Франсуа Олландом, председателем Сената Франции Жераром Ларше, спикером Национального Собрания Клодом Бартолони, мэром Парижа Анн Идальго, а также с Генсеком МОФ Микаелой Жан. 

По итогам армяно-французских переговоров на высоком уровне будет подписан ряд документов, направленных на укрепление и углубление двусторонних отношений.  Также предусмотрена встреча Саргсяна с представителями французского бизнеса и армянских общин Европы.  Президент Армении также посетит Лион.

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