Вторник, 7 Марта 2017 12:09

АрмИнфо. Премьер-министр Арцаха Ара Арутюнян подтвердил слова главы правительства Армении Карена Карапетяна о многочисленных проблемах с некачественным дизтопливом в РА и Нагорном Карабахе на протяжении многих лет.

Как признался Арутюнян в интервью газете "Жоговурд", проблема с некачественным дизтопливом не нова как в Армении, так и Арцахе. По данным арцахского премьера, уже много лет на рынке дизтоплива есть некачественная продукция, которая используется при эксплуатации сельхозтехники, транспортных средств и строительной техники. "Что же касается апрельских событий, то как тогда, так и в последующие месяцы, частные строительные компании, работающие для Армии обороны, имели много проблем, связанных с некачественным горючим, поскольку правительство в ускоренном порядке приобрело его от частных поставщиков", - подчеркнул он.

По словам Арутюняна, возникали проблемы и с транспортными средствами, обслуживающими армию, что, на взгляд специалистов, было обусловлено некачественным дизтопливом. "Из-за этой проблемы приходила в негодность не только техника, но и были затянуты инженерные работы. Нужно понимать, что при наличии некачественной продукции, особенно в чрезвычайных ситуациях и при скорых закупах, подобные проблемы не исключены", - заключил он.

Отметим, что на днях премьер-министр Армении Карен Карапетян с трибуны парламента заявил, что из-за некачественного дизтоплива во время апрельской войны в зоне карабахского конфликта возникли проблемы с эксплуатацией военной техники.

В этой связи экс-министр обороны РА Сейран Оганян, ставший радикальным оппозиционером, заявил, что если подобная информация существует, то необходимо провести расследование. <Я не против этого, но уверен, что подобное не могло иметь место>,- заявил Оганян.

Нынешний же министр обороны РА Виген Саркисян попытался размазать ситуацию, заявив, что заявление премьера Карапетяна было вырвано из контекста и неверно интерпретировано.

Несмотря на попытки Саркисяна <спасти ситуацию>, Карапетян не отказался от своих слов, и в беседе с журналистами вновь заявил о наличии подобной проблемы, при этом пообещав исправить ее путем тотального контроля и последовательной работы.