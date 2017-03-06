Понедельник, 6 Марта 2017 17:03

АрмИнфо. Обвиняемый в содействии членам группы <Сасна црер> при захвате Полка патрульной службы Полиции Артур Саркисян освобожден под личное поручительство ряда депутатов армянского парламента.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Армении, соответствующее решение было принято после выплаты предусмотренной законом суммы. С просьбой об изменении меры пресечения в отношении Саркисяна обратились 27 депутатов - от фракций <Процветающая Армения>, <Армянский национальный конгресс>, <Оринац еркир>, АРФ <Дашнакцутюн>, <Наследие> и ряд парламентариев, не входящих во фракции и депутатские группы.

Напомним, что доставивший еду членам <Сасна црер> Артур Саркисян обвиняется в содействии действиям группы, поскольку в июле текущего года доставил еду членам группы в захваченный полк Патрульной службы. Саркисян был арестован, а затем выпущен под подписку, поскольку страдает рядом тяжелых заболеваний, не совместимых с его нахождением под арестом. Однако 9 февраля он был арестован вторично по причине нарушения меры пресечения. После этого Саркисян объявил голодовку, состояние его здоровья в настоящее время крайне тяжелое. В знак солидарности Саркисяну некоторые члены <Сасна црер> также объявили голодовку.