Понедельник, 6 Марта 2017 14:18

АрмИнфо. Визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Армению на этой неделе не планируется. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо сообщил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Меж тем российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов сообщил АПА, что сопредседатели на этой неделе совершат визит в Азербайджан.

В рамках визита планируются встречи сопредседателей с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, главой МИД Эльмаром Мамедъяровым. Вместе с тем Попов отметил, что визит в Армению запланирован на другое время.