Пятница, 3 Марта 2017 16:58

АрмИнфо. Министр обороны Армении Виген Саркисян убежден, что слова премьер-министра Карена Карапетяна о некачественном дизтопливе, препятствовавшем нормальной эксплуатации военной техники в ходе апрельской войны, вырваны из контекста.

<Слова вырываются из контекста и делаются комментарии. Сказанное премьером очень актуально и современно касательно государственного контроля над качеством продуктов и частных поставок. Как министр обороны я придаю важность этому подходу, так как частные запасы в случае необходимости выделяются для нужд армии в кризисных ситуациях. И если мы не будем уверены в качестве поставляемого горючего, то могут быть проблемы с работой техники. Следовательно, я придаю важность данному заявлению премьера>, - сказал министр обороны Армении.

Отметим, что 1 марта премьер-министр Армении Карен Карапетян в парламенте, отвечая на вопрос о том, почему на таможне не пропускают партию дизтоплива в 400 тыс тонн, заявил, что простаивающая на таможне партия является горючим для печек. <И тут возникает вопрос, почему в Армению импортируется такая партия горючего для печек, если в республике нет спроса на нее, значит, она должна быть использована в иных целях, скажем, подмешана с дизтопливом>,- заявил Карапетян, раскрыв скобки о том, что в апреле текущего года во время агрессии Азербайджана в зоне карабахского конфликта техника не сработала именно по причине плохого качества дизтоплива.

В ответ на это заявление премьера сегодня глава фракции правящей Республиканской партии Ваграм Багдасарян подчеркнул, что сей факт должен стать предметом для расследования правоохранительных органов.

Получить комментарии на сей счет у экс-министра обороны РА Сейрана Оганяна, ставшего ныне радикальным оппозиционером, АрмИнфо не удалось.