Пятница, 3 Марта 2017 15:51

АрмИнфо. Председатель совета попечителей Всеармянского фонда <Айастан>, президент Армении Серж Саргсян 3 марта посетил Всеармянский фонд <Айастан> в связи с 25-летием его создания. "За эти годы Фонд смог своей деятельностью решать проблемы, начиная от восстановления наших разрушенных сёл до ликвидации последствий землетрясения, строительства дорог между нашими двумя армянскими государствами, школ, детских садов", - заявил Серж Саргсян.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы государства, по словам президента, похвально, что Фонд всегда работал прозрачно, и во время каждого заседания специально созданная контрольно-ревизионная комиссия всегда оценивала его деятельность. "Очевидно, что движущей силой фонда являются наши местные структуры и люди, которые, просто, используя личное время, возможности смогли создать и сегодня создают ту основу, которая даёт возможность фонду осуществлять свою деятельность. Думаю, в первую очередь именно благодаря им, фонд обрёл доверие. Наверное, есть мало фондов, у которых есть столько бенефициариев - 700 тысяч>, - заявил Серж Саргсян.

Президент РА выразил уверенность в том, что фонд должен продолжать свою деятельность, являясь одной из важнейших всеармянских структур. "Мы, как государство, какой бы путь уже ни прошли, всё равно, еще встретим множество вызовов. Есть вызовы, противостоять которым можно только при активной деятельности фонда <Айастан>, - заявил глава государства.

Согласно указу Президента РА, в 1992 году был основан Всеармянский фонд <Айастан>, как единственная в своем роде организация, призванная объединить армян в Армении и за ее пределами, их единомышленников, готовых приложить свои усилия на устойчивое развитие молодой Республики Армения и Арцаха. В деятельности Фонда принимают активное участие и вносят свой вклад 25 филиалов, действующих в 22 странах мира. Филиалы тесно сотрудничают на местах с представителями армянской церкви, армянскими общественными и благотворительными организациями, а также с известными армянскими благотворителями и общественными деятелями.

Действующий в Ереване Исполнительный комитет и рассеянные по миру филиалы подотчетны Совету попечителей. Средства Фонда образуются за счет ежегодных благотворительных телемарафонов, проводящихся в разных странах телефонных и радиомарафонов, веломарафонов, а также, благодаря средствам, вырученным на благотворительных обедах, концертах и выставках. Средства собираются и за счет почтовых и SMS переводов, а также за счет оставленных на имя Фонда завещаний и целевых вложений.