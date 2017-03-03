Пятница, 3 Марта 2017 15:50

АрмИнфо. Позиции парламентских фракций Армении по карабахскому урегулированию вновь разошлись.

В частности, в ходе брифинга в парламенте глава фракции АРФ "Дашнакцутюн" Армен Рустамян заявил, что предложения азербайджанской стороны по карабахскому урегулированию смешны, поскольку Баку ожидает односторонних уступок, на которые армянская сторона не должна соглашаться. "Азербайджан хочет мира только в случае, если только его требования будут полностью удовлетворены. А на основе односторонних требований мира не достичь - его добиваются за столом переговоров", - заявил дашнакцакан. При этом, он посоветовал первому президенту и лидеру Армянского национального конгресса Левону Тер-Петросяну перед озвучиванием предложений о территориальных уступках помнить о позиции противника и причинах своей отставки. "Подобные заявления скорее имеют цель добиться благосклонности внешних сил ", - заявил он.

Отвечая на это, секретарь фракции АНК Арам Манукян, предложил АРФД отказаться от тостов и прислушаться к реалистичной программе Конгресса. В частности, на его взгляд, если армянская сторона выступит за мир в зоне карабахского конфликта, то Азербайджан останется один со своей военной риторикой. На его взгляд, как Ереван, так и Баку не искренни со своими народами. "Если же Армения выступит за мир, то вместе с Францией, Россией и США окажется на одной стороне, а Азербайджан в одиночку - на другой. Сейчас у армянского народа есть шанс закрепить свою победу", - отметил он.

В свою очередь глава парламентской фракции правящей Республиканкой партии Армении Ваграм Багдасарян заявил, что перед тем как говорить об уступках, необходимо обеспечить безопасность, от которой и зависит мир. Он также заявил, что Армения готова к добрососедским отношениям с Азербайджаном, однако после окончательного разрешения вопроса самоопределения Арцаха. "Мы не враждуем с азербайджанским народом, мы выступаем против политики властей этой страны", - заключил он.