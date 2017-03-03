Пятница, 3 Марта 2017 13:43

АрмИнфо. Американский конгрессмен Адам Шифф 1 марта выступил с заявлением, приуроченным 29-ой годовщине погромов армянского населения в Сумгаите. Как отмечает Asbarez, Шифф напомнил, что в густозаселенном армянами азербайджанском городе Сумгаит 27-29 февраля 1988 года были осуществлены погромы.

<Азербайджанские ОМОНовцы, обходя все дома, хватали армян и особым варварским образом подвергали пыткам и убивали. В Сумгаите сотни армян были жестоко убиты, женщин и девушек - насиловали. Жертвы подвергались неописуемым пыткам и заживо сжигались. Между тем те, кому удалось спастись от этих зверств, отчаянно бежали из своих домов, оставляя все свое имущество и работу. На самом деле эти погромы являлись кульминацией проводимой на протяжении многих лет властями Азербайджана яростной антиармянской пропаганды. В дальнейшем эти самые власти ничего не предприняли для наказания ответственных. Вместо этого они не щадили усилий для того, чтобы замять произошедшее и скрыть непосредственное участие властей в этом. В этом контексте не удивительно, что зверства, произошедшие в Сумгаите, имели продолжение в Баку>, - отметил Шифф, напомнив, что до этого погрома в Азербайджане проживало 450.000 армян. Конгрессмен отметил также, что хотя прошли десятилетия, но, тем не менее, <время не вылечило раны ужасных зверств в Сумгаите, Кировабаде и Баку>. Совершив плавный переход в 21-ый век, Адам Шифф отметил, что и сегодня опасное поведение Азербайджана на линии соприкосновения угрожает миру и стабильности в регионе. В конце своего заявления конгрессмен напомнил, что в апреле этого года исполнится 102-я годовщина Геноцида армян, осуществленного Турцией. <Мы не должны позволять, чтобы подобные преступления против человечества оставались непризнанными, независимо от того, произошли они вчера, 29 или 100 лет назад. Сегодня давайте почтем память жертв сумгаитских погромов минутой молчания. Нашим моральным обязательством является осудить преступления, совершенные на почве ненависти, и поминать всех жертв в надежде на то, что история не повторится>, - заключил Адам Шифф.