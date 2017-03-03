Пятница, 3 Марта 2017 12:10

АрмИнфо. Полиция Армении опубликовала данные избирательного регистра страны касательно числа лиц имеющих право принять участие в парламентских выборов, намеченных на 2 апреля.

Согласно полиции Армении, данные опубликованы по положению на 3 марта. <Согласно закону РА, данные должны быть опубликованы не позднее чем за 30 дней выборов. По положению на 3 марта в регистр включено 2 564 734 избирателей>, - говорится в сообщении полиции.

Отметим, что парламентские выборы в Армении намечены на 2 апреля 2017 года. Согласно решению ЦИК РА, официальная предвыборная кампания стартует 5 марта, завершится 31- ого. Голосование пройдет 2-ого апреля с 8:00 до 20:00. Предварительные результаты будут обнародованы до 20:00 3 апреля. Это будут первые выборы после принятия конституционной реформы 2015 года, предусматривающей переход к парламентской форме правления. В выборах будет участвовать 9 политических единиц: 4 партии, 3 блока и 2 совместных пропорциональных списка.