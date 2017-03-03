Пятница, 3 Марта 2017 12:09

АрмИнфо. Президент Армении Серж Саргсян в ходе посещения Министерства иностранных по случаю Дня дипломата и встречи с участниками собрания руководителей центрального аппарата МИД, дипломатических представительств и консульских учреждений РА детально коснулся пройденного Арменией со времени обретения независимости пути, имеющихся во внешней политике достижений, преодолённых препятствий, приоритетов и вызовов внешней политики.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы армянского государства, Саргсян по ряду направлений дал поручения дипломатам относительно должного представления Армении в странах их пребывания и в международных организациях, коснулся тех задач, которые сегодня поставлены перед дипломатами, дал соответствующие указания.

"Некоторые думают, что дипломаты имеют много привилегий. Но дипломатическая служба, насколько привилегированна, настолько и ответственна, а привилегии установлены не для наслаждения, а для того, чтобы эффективно защищать интересы своей страны. Ваша миссия - достойным образом представлять миру Армению, как открытую для диалога, миролюбивую и демократическую страну, которая строит современную жизнеспособную политическую и экономическую систему>, - сказал президент Армении.

В то же время армянский лидер затронул нюансы дипломатической работы, отметив, что эта работа часто осуществляется за закрытыми дверями, однако даже самые тайные переговоры имеют публичные проявления, результаты и последствия. "Соблюдая вытекающую из характера этой работы секретность, дипломатия Армении в то же время должна быть понятной для нашей общественности. Логику предпринимаемых действий необходимо последовательно представлять общественности, не уклоняясь от звучащей критики. Ваше слово, ваш посыл должен быть уверенным, должен быть понятным, внушающим доверие общественности>, - сказал президент. В этом контексте он коснулся задач, поставленных перед дипломатической службой Армении за рубежом и на различных международных площадках и деструктивной политики Азербайджана, противодействия шагам по созданию напряжённости в регионе.

"Ереван и Степанакерт не хотят войны, между тем, в Баку давно на самом высоком уровне постоянно говорят о войне, увеличивают напряжённость на линии соприкосновения, героизируют тех солдат, чьи так называемые "подвиги" считаются военными преступлениями. Если Азербайджан будет продолжать в том же духе и доведёт ситуацию до войны, то для обеспечения безопасности народа Арцаха, мы ни на секунду не остановимся, чтобы применить все имеющиеся в нашем арсенале возможности. Сегодня главным фактором сдерживания широкомасштабной войны в регионе является армянский солдат, который крепко стоит на своем посту и чётко знает, за что борется и какую задачу решает", - сказал Саргсян, подчеркнув, что за прошедшую четверть века Армении удалось сформировать довольно насыщенную и позитивную повестку внешней политики.

"Как переживший геноцид народ, мы должны всегда находиться на передовой линии международной борьбы за предотвращение преступлений, совершаемых против человечества. Благодаря вашим последовательным шагам, в 2015 году в Совете ООН по правам человека единогласно была принята представленная Арменией резолюция относительно предотвращения геноцида, а на 69-ой сессии Генеральной ассамблеи 9-ое декабря провозглашено Днём памяти жертв преступления геноцид. В этом направлении приложены громадные усилия, особенно, в рамках мероприятий, посвящённых 100-летней годовщине Геноцида армян, - сказал армянский лидер.

Саргсян отметил также, что одним из важных достижений армянской внешней политики стало решение о проведении в Армении в 2018 году саммита международной организации Франкофонии: <Уверен, что при координации со стороны государственной комиссии и ваших усилиях, вы сделаете всё возможное, чтобы принять это мероприятие на самом высоком уровне и обеспечить этому звучание. Этот саммит будет одним из самых представительных мероприятий, принимаемых со времени независимости Армении. Он также будет способствовать повышению авторитета и большей осведомлённости о культуре нашей страны. Он предоставит замечательную возможность, чтобы наладить более тесные партнёрские связи со многими государствами, в которых мы не представлены>.

Отметив, что в прошлом году были предприняты шаги, направленные на то, чтобы одно из главных направлений внешней политики Армении - экономическую дипломатию, поставить на институциональные основы, Серж Саргсян призвал армянских дипломатов ещё более активизировать усилия в направлении представления за рубежом инвестиционной привлекательности и сравнительных преимуществ Армении, предоставления соответствующим деловым кругам информации относительно возможных бизнес проектов, выявления новых рынков для товаров и услуг, произведённых в Армении.

Президент подчеркнул также должное представление за рубежом туристических возможностей Армении, отметив, что ожидает активной работы в этом направлении. <В последний период нами либерализован или ощутимо упрощён визовый режим с некоторыми странами. Это должно оказать позитивное воздействие на развитие этой сферы. Ожидаю от послов конкретной и измеримой работы. Хочу также добавить, что мы выделили специальную штатную единицу, уточнили обязанности заместителя министра в этом направлении и ожидаем, что, прежде всего, будут утверждены определённые критерии экономической активности для послов и затем, хотя бы, каждый год мы будем подводить итоги, увидим, что конкретно произошло и какие результаты имеем в этом направлении",- сказал глава Армении.

При этом он подчеркнул, что в центре постоянного внимания всех участников встречи должен быть гражданин Армении. <В предоставленном гражданину Республики Армения паспорте написано, что попечителем носителя паспорта является Республика Армения, и за рубежом гражданин Армении должен чувствовать, что за этими словами стоит его государство, со всеми его услугами и возможностями. И одной из ваших приоритетных задач является также сохранение за рубежом самобытности и культурного наследия нашего народа, поддержка инициатив, направленных на укрепление связей родина- диаспора. Вообще, мы должны укреплять в себе культуру сплочённой работы, и способствовать решению поставленных перед каждым из нас задач, потому что на благоустройство Армении должны быть направлены усилия всех нас по очень простой причине: Армения - наша Родина. У нас нет другой Родины, и эту Родину наследуют наши будущие поколения. Другой формулы вечного существования не существует. Кто эту формулу не понимает, тот остаётся за бортом истории>, - заключил Серж Саргсян.