Пятница, 3 Марта 2017 11:47

АрмИнфо. Реальный выбор у граждан на предстоящих 2 апреля парламентских выборах в Армении есть, а если есть выбор, то есть и выход. Подобное мнение АрмИнфо выразил возглавляющий список блока "Елк", лидер партии "Просвещенная Армения", депутат парламента Армении Эдмон Марукян.

"О наших намерениях говорит название нашего блока, к которому мы пришли после довольно продолжительных обсуждений. И сегодня на нашем логотипе изображен предлагающий и знаменующий выход разрыв замкнутого круга. Собственно, мы предлагаем выход из каждой ситуации, пункте, зафиксированных в нашей предвыборной программе, которую мы представим общественности 5 марта. Граждане периодически спрашивают нас "неужели из этой ситуации нет выхода"? Сегодня мы говорим - выход есть. Мы его предлагаем, предлагая голосовать за блок "Елк", осуществить смену поколений в политике, излечить застарелые болезни которой охвачена политическая система Армении", - отметил политик.

Осуществив все эти шаги армянское общество, по оценкам Марукяна, наконец, сможет достичь модели такого государства, в котором высшей ценностью будет человек, и все будет делаться исходя из необходимости защиты его прав и свобод. Для удобства человека, а не удобства небольшой прослойки лиц достигаемого за счет дискомфорта остальных.

"Мы предлагаем модель развития армянской государственности, предполагающей репатриацию, а не дальнейшее прогрессирование темпов миграции граждан со своей родины. При этом в основу нашего блока мы заложили собственные биографии. Люди, вовлеченные в "Елк" имеют безупречную биографию и никогда не занимались растратой, проеданием полученных от общества мандатов. К сожалению, или к счастью я не могу сказать того же об остальных участвующих в выборах политических силах", - подытожил политик.