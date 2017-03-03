Пятница, 3 Марта 2017 11:46

АрмИнфо. Делегация депутатов Госдумы во главе со спикером нижней палаты российского парламента Вячеславом Володиным 3 марта посетит с официальным визитом Армению. Об этом говорится в сообщении управления Госдумы по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

Согласно источнику, делегация российских парламентариев в рамках визита проведет встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном и председателем Национального собрания республики Галустом Саакяном. "В ходе встреч стороны обсудят состояние и дальнейшее развитие двустороннего парламентского сотрудничества, ключевые темы двусторонних отношений", - говорится в сообщении источника, в котором также подчеркивается, что в центре внимания российских и армянских депутатов будут вопросы совместной работы на межпарламентских площадках, включая Парламентскую ассамблею ОДКБ, МПА СНГ, ПА ОБСЕ.

В состав делегации входят председатели трех комитетов Госдумы - по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, по транспорту и строительству Евгений Москвичев, по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Сергей Гаврилов.

В состав делегации также включены руководители законодательных органов регионов - председатель государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава заксобрания Краснодарского края Владимир Бекетов.