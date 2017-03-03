Пятница, 3 Марта 2017 11:45

АрмИнфо. Мы идем на эти выборы в доставшейся нам от прошлого атмосферы недовольства, нигилизма, разочарования, недоверия граждан в отношении института выборов. Подобное мнение АрмИнфо выразил возглавляющий список блока "Елк", лидер партии "Просвещенная Армения", депутат парламента Армении Эдмон Марукян.

"И сегодня мы пытаемся, причем довольно удачно, эти стереотипы в обществе сломить. Пытаемся внушить людям, что можно достичь реальных изменений именно посредством выборов. Это является одной из причин того, что наш предвыборный лозунг начинается словами "выборы", "изменения", - отметил он.

Политик предположил, что в зависимости от степени удачности агитационной кампании, эффективности расходования имеющихся у нас ресурсов блоку "Елк" удастся достичь поставленных целей. Удастся добиться нивелирования разочарований и недоверия прошлого, того чтобы это не влияло на электоральную активность граждан, не влияло на желание участвовать в выборах.

"И наряду с активизацией т.н. пассивных избирателей, - граждан просто принимающих участие в голосовании мы пытаемся активизировать людей участвующих в выборах в качестве наблюдателей, доверенных лиц, спонсоров. Реализовать все эти планы, естественно, довольно сложно, но нам это постепенно удается", - подытожил Марукян.