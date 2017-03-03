Пятница, 3 Марта 2017 00:06

АрмИнфо.

На днях в Ереван прибыла первая партия грузов, перевезенных Южно-Кавказской железной дорогой (ЮКЖД) по сниженным тарифам в прямом международном железнодорожно-паромном сообщении на линии порт Кавказ - Поти. Первой ласточкой стала сельскохозяйственная техника компании «Спецмаш». Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе ЮКЖД.

Здесь напомнили, что снижение тарифов на перевозку грузов вагонами в прямом международном железнодорожно-паромном сообщении на линии порт Кавказ-Поти произошло в феврале и стало возможным благодаря выкупу со стороны ЮКЖД мест на пароме, курсирующем по указанному маршруту, а также переговорам об упрощении порядка перевозок и оптимизации тарифов на грузоперевозки с международными партнерами. Скидки на перевозку паромом одного вагона в/из Армении составят в среднем 2тыс долларов.

«Мы продолжаем работать в данном направлении и проводим активные переговоры с коллегами из РЖД и Грузинской железной дороги. Буквально на днях нам удалось добиться снижения тарифов ГЖД на перевозки грузов в армянском направлении в среднем на 30% (порядка $500)», - говорит начальник Дорожного центра фирменного транспортного обслуживания ЗАО «ЮКЖД» Дмитрий Гвоздев. По его словам, подобные скидки позволяют бизнесменам воспользоваться конкурентоспособными ставками на альтернативном Верхнему Ларсу маршруте и избежать потери времени и финансов, которым опасен путь через КПП Верхний Ларс. Как проинформировал Д.Гвоздев, предлагаемый ЮКЖД альтернативный маршрут и снижение тарифов вызвали большой интерес в бизнес-среде. В настоящее время переговоры ведутся с 200 компаниями не только из Армении, но и Грузии. Как прогнозирует эксперт, удобство предлагаемого маршрута, гибкие тарифы, независимость от погодных условий вскоре приведут к полной загрузке паромной переправы.

Снижение тарифов на железнодорожно-паромные грузоперевозки затрагивает всех экспортеров и импортеров, перевозящих товары в/из Армении. Кроме того, что паромные перевозки по сравнению с автомобильными стали дешевле, они являются более безопасными и стабильными. Перевозки в сообщении порт Кавказ-Поти с 10 февраля осуществляются на регулярной основе по графику.

Железнодорожно-паромные перевозки наиболее оптимальны с точки зрения логистики, поскольку не требуют дополнительной перевалки грузов с железнодорожного на автомобильный транспорт, и осуществляются исключительно в вагонах по железной дороге.

Предлагаемые скидки позволят также снизить конечную стоимость товаров, что выгодно и армянским потребителям, и производителям отечественной продукции.

Отметим, что ЗАО“Южно-Кавказскаяжелезнаядорога”является 100% дочерней компанией ОАО“Российскиежелезныедороги” и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО“ЮКЖД” согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.