Четверг, 2 Марта 2017 22:17

АрмИнфо.Компания Viva Cell-MTS подвела итоги образовательной программы <VivaStart> для студентов армянских ВУЗов, в рамках которой учащиеся обучаются коммуникационным навыкам, что способствует их специализации в сфере продаж и обслуживания клиентов.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, среди 40 представленных, профессиональная комиссия выбрала 3 работы, авторами которых являются Армине Согомонян, Оганес Тадевосян и Арпине Паносян. В ходе торжественной церемонии награждения в головном офисе компании победители удостоились подарков - смартфонов Huawei Honor 6X.

Согласно источнику, в рамках программы учащиеся из разных областей Армении имели возможность в течение 2 месяцев получить опыт профессионального, цивилизованного и эффективного общения с клиентами, применяя в практике и в центрах обслуживания компании знания, полученные в университете. После этого перед студентами была поставлена задача - написать и отправить посредством электронной почты работу объемом в 4-5 страниц о своих наблюдениях относительно результатов программы.

<Как бизнес-звено для нас очень важны отзывы студентов, принявших участие в программе, их оценка и предложения. Наиболее высокая ценность, которую вам посчастливилось приобрести - опыт клиентоориентированного подхода. Уверен, что вы сможете быть более гибкими, и полученные знания привести к соответствию с рыночными требованиями>, - отметил гендиректор компании Ральф Йирикян.

Отметим, что программа <VivaStart> реализовывается с 2015 года.

Напомним, что VivaCell-MTS (ЗАО "К-Телеком") - ведущий оператор мобильной связи Армении, который предоставляет широкий спектр услуг голосовой связи и передачи данных на всей территории республики. VivaCell-MTS выступает одним из лидеров инноваций и развития рынка мобильной связи страны.