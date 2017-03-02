Четверг, 2 Марта 2017 20:05

АрмИнфо.Армия обороны НКР заявила продолжающемся нарушении режима прекращения огня.

Как сообщило оборонное ведомство НКР, 2 марта в течение дня Азербайджан продолжительно нарушал режим прекращения огня в северо-восточном (Мартакерт) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения с карабахскими силами. Противник вел обстрел армянских позиций из минометов и станковых автоматических гранатомётов (68 снарядов).

"Передовые подразделения АО НКР прибегали к адекватным действиям подавляя наступательные действия противника. На данный момент ситуация на передовой относительно спокойная",- отмечается в сообщении.