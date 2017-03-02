Четверг, 2 Марта 2017 18:41

АрмИнфо. Международное сообщество, в том числе США внимательно следят за избирательными процессами в

Армении, за ходом предвыборной кампании. Об этом на встрече в штабе Республиканской партии Армении заявил посол США в Армении Ричард Миллз.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе РПА, посол заметил, что для мирного будущего страны, продолжительного развития и углубления демократии предстоящие выборы являются ключевыми. Он также призвал политические силы вести серьезную и направленную на решение существующих в стране проблем предвыборную кампанию.

В ходе встречи зампред партии Армен Ашотян заявил, что правящая партия считает важным законность выборов, создание благоприятных условий для свободного волеизлияния граждан, а также конкурентность и справедливость. "Для нас важны не только результаты выборов, но и их качество", - отметил он, подчеркнув, что углубление демократии для РПА является стратегически важным вопросом. "От наших международных партнеров мы ожидаем беспристрастного и равного отношения ко всем силам, участвующим в избирательных процессах", - заключил он.

Отметим, что парламентские выборы в Армении намечены на 2 апреля 2017 года. Согласно решению ЦИК РА, официальная предвыборная кампания стартует 5 марта, завершится 31- ого. Голосование пройдет 2-ого апреля с 8:00 до 20:00. Предварительные результаты будут обнародованы до 20:00 3 апреля. Это будут первые выборы после принятия конституционной реформы 2015 года, предусматривающей переход к парламентской форме правления. В выборах будет участвовать 9 политических единиц: 4 партии, 3 блока и 2 совместных пропорциональных списка.