Четверг, 2 Марта 2017 17:52

АрмИнфо.Личный представитель действующего председателя ОБСЕ, посол Анджей Каспршик выступил с заявлением в связи с гуманитарной операцией по выносу тел азербайджанских военнослужащих из нейтральной зоны, погибших в результате диверсии 25 февраля. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе ОБСЕ.

<По просьбе сторон, 27 февраля была проведена гуманитарная операция по выносу останков азербайджанских военнослужащих из заминированной нейтральной зоны. Мы, вместе с моими помощниками, мобилизовали все силы для содействия этой операции. Цель нашего присутствия - обеспечить строгое соблюдение режима прекращения огня сторонами, посредством создания гарантий безопасности, а также выполнения ранее достигнутых соглашений по проведению данного мероприятия. Я хотел бы подчеркнуть, что моему офису оказывали полевые помощники и военное командование на местах. При их поддержке, а также при посредничестве Международного комитета Красного Креста во второй половине дня операция была успешно завершена>, - говорится в заявлении Каспршика.

27 февраля Армия обороны НКР сообщила, что Азербайджан забрал тела своих военнослужащих из нейтральной зоны. <При посредничестве действующего председателя ОБСЕ, в результате дополнительно достигнутых договоренностей, 27 февраля в 17:00 часов по местному времени состоялись мероприятия по выносу тел азербайджанских военнослужащих из нейтральной зоны. Мероприятия состоялись при посредничестве Международного Комитета Красного Креста и при участии полевых помощников Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ. Отметим, что вынос тел состоялся на основании договоренностей, достигнутых 25 февраля, и которые были сорваны накануне>, - говорится в сообщении АО НКР.

Ранее, Армия обороны НКР сообщала, что процесс по выносу тел азербайджанских военнослужащих из нейтральной зоны 26 февраля не состоялся по вине Азербайджана, который представил дополнительные условия.

Согласно данным МО Азербайджана, в нейтральной зоне находились тела Абдуллаева Агшина Исмаил оглу, Назарова Шахлара Яшар оглу, Гашимли Турала Абдул оглу, Гадимова Зульфи Рагим оглу и Джафарова Закира Назим оглу.

Отметим, что Вооруженные силы Азербайджана 25 февраля в 03:00 и 04:00 часов предприняли попытку наступления в юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения с использованием соответствующей специальной техники для разминирования. Передовые подразделения Армии обороны, в том числе и благодаря средствам видеонаблюдения, своевременно обнаружили наступление противника и отбросили их на исходные позиции. Противник отступил, неся потери. Несколько тел остались в нейтральной зоне. У армянской стороны потерь нет. Минобороны Азербайджана подтвердило, что понесло потери в результате ночной диверсии на линии соприкосновения.