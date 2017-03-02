Четверг, 2 Марта 2017 17:50

АрмИнфо. Министерство иностранных дел России поддерживает рабочие контакты со сторонами нагорно-карабахского конфликта. Об этом 2 марта на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя последний инцидент на линии соприкосновения карабахско­азербайджанских войск.

<Вы знаете нашу принципиальную позицию, которая нацелена на урегулирование ситуации вокруг Карабаха исключительно мирными средствами. Эта принципиальная позиция зафиксированная, в том числе, и документально>, - сказала Захарова.

При этом она не стала комментировать заявление МИД Турции по данному инциденту, подчеркнув, что Россия в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ неоднократно высказывала свою позицию по урегулированию, от которой и нужно отталкиваться.

Отметим, что Вооруженные силы Азербайджана 25 февраля в 03:00 и 04:00 часов предприняли попытку наступления в юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения с использованием соответствующей специальной техники для разминирования. Передовые подразделения Армии обороны, в том числе и благодаря средствам видеонаблюдения, своевременно обнаружили наступление противника и отбросили их на исходные позиции. Противник отступил, неся потери. Тела пяти азербайджанских военнослужащих остались в нейтральной зоне. У армянской стороны потерь нет. Минобороны Азербайджана подтвердило, что понесло потери в результате ночной диверсии на линии соприкосновения.

После этого инцидента МИД Турции выступило с заявлением, в котором в частности, говорится: <Для пресечения столкновений, подобных тем, что произошли в апреле 2016 года вдоль линии соприкосновения и на армяно-азербайджанской госгранице, призываем Армению соблюдать режим прекращения огня и незамедлительно положить конец нарушениям. В качестве члена Минской группы ОБСЕ, созданной для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, Турция продолжит поддерживать усилия по достижению справедливого и прочного урегулирования, в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. В этой связи, считаем необходимым интенсификацию усилий Минской группы для скорейшего разрешения конфликта>.