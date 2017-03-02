Четверг, 2 Марта 2017 17:02

АрмИнфо. Организация экономического сотрудничества (ОЭС) приняла резолюцию по нагорно-карабахскому конфликту.

<Мы, Организация экономического сотрудничества выражаем свою обеспокоенность наличием в регионе нерешенного нагорно-карабахского конфликта. Этот конфликт также мешает развитию экономического сотрудничества как на региональном, так и более широком уровне>, - говорится в принятой резолюции.

Напомним, что 1 марта в Исламабаде состоялся XIII саммит высокого уровня глав- государств-членов Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС).

Организация экономического сотрудничества (ОЭС) - региональная межгосударственная экономическая организация, образованная в 1985 году странами Средней Азии и Ближнего Востока и являющаяся правопреемницей Организации регионального сотрудничества для развития, действовавшей на основе Устава - Измирского договора, подписанного тремя странами учредителями - Ираном, Пакистаном и Турцией 12 марта 1977 года.

До начала 1992 года сотрудничество в рамках ОЭС носило преимущественно двусторонний характер. С 1992 года деятельность ОЭС значительно активизировалась в связи с добровольным присоединением 7 новых государств - Казахстана, Азербайджана, Афганистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. ОЭС пользуется статусом наблюдателя в ООН. ОЭС также имеет статус наблюдателя в Организации Исламской конференции (ОИК). Во взаимоотношениях стран ОЭС преобладают экономические составляющие и менее выражена политическая направленность. Основные политические и экономические параметры деятельности ОЭС устанавливаются на саммитах глав государств стран-членов ОЭС, проводимых раз в два года согласно Статье 4 Устава ОЭС.