Четверг, 2 Марта 2017 16:59

АрмИнфо.<Благодаря усилиям армянской дипломатии, мы сумели лучшим образом представить Армению на международной арене в качестве надежного партнера, привлечь внимание на ее возможности, увеличить число наших зарубежных друзей, сделать наш голос слышимым на международных площадках, взять на себя активную роль в международных процессах>,- говорится в поздравительном послании министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна ко Дню дипломатии.

В послании подчеркивается, что Армения внесла посильный вклад в различные миротворческие операции, разрешение международных споров и стимулирование сотрудничества. Как замечает министр, Армения является активным борцом за предотвращение новых геноцидов. Налбандян также подчеркивает, что армянская дипломатия защищает интересы не только граждан РА, но и армян, проживающих в самых различных уголках мира. В этом контексте, глава внешнеполитического ведомства РА приводит пример помощи сирийским армянам, 20 тысяч из которых нашли приют на Родине.

Он также замечает, что за последние годы увеличилось число представителей Армении за рубежом. <Армения является членом порядка 90 международных организаций, подписала 2500 международных документов. Она имеет представительства в 95 странах, с 170 установила дипотношения>,- отметил министр.

Самым заветным желанием в день дипломата Налбандян назвал скорейшее урегулирование карабахского конфликта. <Я уверен, что настанет день, когда мы сможем поздравить друг друга с этим>,- заявил министр.