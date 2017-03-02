Четверг, 2 Марта 2017 15:28

АрмИнфо. В рамках конкурса <Доступная среда> Viva Cell-MTS стал победителем в номинации <Оператор доступной связи>, удостоившись награды как компания, имеющая доступные офисы обслуживания для лиц с ограниченными возможностями. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе компании.

Согласно источнику, в списке 10 структур-представителей разных сфер, конкурсная комиссия также наиболее доступными сочла услуги и здания/постройки компании Viva Cell-MTS.

<Компания Viva Cell-MTS за 11 лет своей деятельности, придавая важность физической доступности и проблемам передвижения лиц с ограниченными возможностями, удобно обустроила для них свои центры обслуживания в столице и регионах Армении>, - говорится в официальном сообщении компании.

Отметим, что конкурс <Доступность территорий>, проводится с целью стимулирования компаний в вопросах повышения осведомленности общественности о доступности инфраструктур и услуг в рамках программы <Расширение доступности и вовлеченности лиц с ограниченными возможностями>. Конкурс провела общественная организация <Армянский лагерь> при финансировании офиса по связям с общественностью Госдепартамента США.

Напомним, что VivaCell-MTS (ЗАО "К-Телеком") - ведущий оператор мобильной связи Армении, который предоставляет широкий спектр услуг голосовой связи и передачи данных на всей территории республики. VivaCell-MTS выступает одним из лидеров инноваций и развития рынка мобильной связи страны.